После массовых беспорядков в Берлине задержаны более 230 демонстрантов

Напомним, тысячи жителей вышли на улицы, выступая против поправок к закону об инфекционной безопасности. Документ, который в итоге все-таки приняли, ужесточает правила введения локдаунов и позволяет властям в Берлине вводить ограничения в обход полномочий федеральных земель. Возмущенные активисты бросали в полицейских камни и бутылки. Те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Заведено более 380 административных и уголовных дел. В том числе за оскорбления и сопротивление сотрудникам полиции.