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После массовых беспорядков в Берлине задержаны более 230 демонстрантов

23 апреля 2021 09:32
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Новости Германии. Более 230 задержанных демонстрантов и 29 пострадавших правоохранителей – так завершилась массовая акция протеста в центре Берлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После массовых беспорядков в Берлине задержаны более 230 демонстрантов-1

Речь идет о митинге, прошедшем 21 апреля.

После массовых беспорядков в Берлине задержаны более 230 демонстрантов-4

Напомним, тысячи жителей вышли на улицы, выступая против поправок к закону об инфекционной безопасности. Документ, который в итоге все-таки приняли, ужесточает правила введения локдаунов и позволяет властям в Берлине вводить ограничения в обход полномочий федеральных земель. Возмущенные активисты бросали в полицейских камни и бутылки. Те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Заведено более 380 административных и уголовных дел. В том числе за оскорбления и сопротивление сотрудникам полиции.

# Акции протеста # Фотофакт

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