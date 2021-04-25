В Балийском море затонула подводная лодка. На борту были 53 человека

Новости Индонезии. Президент Индонезии объявил о гибели в Балийском море подводной лодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства назвал экипаж патриотами, охранявшими суверенитет страны. Он пообещал, что на поиски подлодки будут направлены лучшие средства.

Напомним, субмарина, на борту которой находились 53 человека, принимала участие в маневрах в Балийском море. В среду, 21 апреля, экипаж должен был провести торпедные стрельбы. Однако после погружения связь с подлодкой была потеряна. По предварительным оценкам, корпус субмарины получил значительные повреждения.