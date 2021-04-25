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В Балийском море затонула подводная лодка. На борту были 53 человека

25 апреля 2021 12:44
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Новости Индонезии. Президент Индонезии объявил о гибели в Балийском море подводной лодки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Балийском море затонула подводная лодка. На борту были 53 человека-1

Глава государства назвал экипаж патриотами, охранявшими суверенитет страны. Он пообещал, что на поиски подлодки будут направлены лучшие средства.

В Балийском море затонула подводная лодка. На борту были 53 человека-4

Напомним, субмарина, на борту которой находились 53 человека, принимала участие в маневрах в Балийском море. В среду, 21 апреля, экипаж должен был провести торпедные стрельбы. Однако после погружения связь с подлодкой была потеряна. По предварительным оценкам, корпус субмарины получил значительные повреждения.

# Кораблекрушения # Джоко Видодо # Фотофакт

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