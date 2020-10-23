Взять стихию под контроль не удаётся. В Колорадо продолжают бушевать природные пожары

За последние сутки площадь возгорания увеличилась в шесть раз. Уничтожены уже 50 тысяч гектаров леса, и взять ситуацию под контроль пока не удается. Со стихией борются сотни пожарных, воздушная и наземная техника. Тушению препятствует сухая жаркая погода и сильный ветер. Это один из самых масштабных пожаров за всю историю штата. Пока специалисты не установили причину его возникновения.

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