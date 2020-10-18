Площадь крупнейшего в истории Колорадо пожара превысила 800 квадратных километров

Новости США. Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо превысила 800 квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра. Множество строений уничтожено.

Жителям опасных районов рекомендовано эвакуироваться. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.