Площадь крупнейшего в истории Колорадо пожара превысила 800 квадратных километров

Новости США. Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо превысила 800 квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо превысила 800 квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра. Множество строений уничтожено.
Жителям опасных районов рекомендовано эвакуироваться. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Этот природный пожар является крупнейшим по площади за всю историю наблюдений на территории штата.