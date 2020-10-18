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Площадь крупнейшего в истории Колорадо пожара превысила 800 квадратных километров

18 октября 2020 12:14
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Новости США. Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо превысила 800 квадратных километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь крупнейшего в истории Колорадо пожара превысила 800 квадратных километров-1

Огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра. Множество строений уничтожено.

Площадь крупнейшего в истории Колорадо пожара превысила 800 квадратных километров-4

Жителям опасных районов рекомендовано эвакуироваться. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Площадь крупнейшего в истории Колорадо пожара превысила 800 квадратных километров-7

Этот природный пожар является крупнейшим по площади за всю историю наблюдений на территории штата. 

# Пожар # Фотофакт

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