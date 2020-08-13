Природный пожар в Калифорнии: жителей близко расположенных домов эвакуируют

Новости США. Природный пожар бушует в американской Калифорнии. За считанные часы пламя охватило около 4 000 гектаров территории национального заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палящее солнце и сильный ветер способствуют распространению огня. Со стихией борются более полутысячи пожарных, однако взять ситуацию под контроль пока не удается.

Власти распорядились эвакуировать людей из домов, расположенных у линии огня. Пункт временного пребывания организовали в одной из местных школ.