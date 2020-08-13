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Природный пожар в Калифорнии: жителей близко расположенных домов эвакуируют

13 августа 2020 15:26
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Новости США. Природный пожар бушует в американской Калифорнии. За считанные часы пламя охватило около 4 000 гектаров территории национального заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природный пожар в Калифорнии: жителей близко расположенных домов эвакуируют-1

Палящее солнце и сильный ветер способствуют распространению огня. Со стихией борются более полутысячи пожарных, однако взять ситуацию под контроль пока не удается.

Природный пожар в Калифорнии: жителей близко расположенных домов эвакуируют-4

Власти распорядились эвакуировать людей из домов, расположенных у линии огня. Пункт временного пребывания организовали в одной из местных школ.

Природный пожар в Калифорнии: жителей близко расположенных домов эвакуируют-7

О пострадавших пока не сообщается. Причины возгорания устанавливаются.

# Пожар # Фотофакт

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