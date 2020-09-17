Дым от лесных пожаров в США достиг Европы
Новости США. Дым от лесных пожаров на западном побережье США достиг Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение нескольких дней густое облако от масштабных возгораний наблюдали над Тихим океаном, затем оно переместилось через Атлантику к Европе.
Нынешние пожары в стране самые интенсивные за последние 18 лет. Стихия привела не только к серьезным разрушениям и человеческим жертвам, но и нанесла сильнейший удар по экологии.
В результате пожаров в трех американских штатах в атмосферу выброшено почти 30,5 мегатонн углерода. В некоторых частях западного побережья сейчас наблюдается самое худшее качество воздуха в мире.