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Дым от лесных пожаров в США достиг Европы

17 сентября 2020 09:28
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Новости США. Дым от лесных пожаров на западном побережье США достиг Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение нескольких дней густое облако от масштабных возгораний наблюдали над Тихим океаном, затем оно переместилось через Атлантику к Европе.

Дым от лесных пожаров в США достиг Европы-1

Нынешние пожары в стране самые интенсивные за последние 18 лет. Стихия привела не только к серьезным разрушениям и человеческим жертвам, но и нанесла сильнейший удар по экологии.

Дым от лесных пожаров в США достиг Европы-4

В результате пожаров в трех американских штатах в атмосферу выброшено почти 30,5 мегатонн углерода. В некоторых частях западного побережья сейчас наблюдается самое худшее качество воздуха в мире.

# Пожар # Фотофакт

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