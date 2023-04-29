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Всё закончится ликвидацией Украины? Страну распродают с молотка. Анонс «САСС уполномочен заявить»

29 апреля 2023 12:46
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?  

Всё закончится ликвидацией Украины? Страну распродают с молотка. Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, ведущая:  
Украину распродают с молотка. Сбрасываем маски с реальных выгодополучателей конфликта в Украине.  

Всё закончится ликвидацией Украины? Страну распродают с молотка. Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
У Польши есть вирус имперскости. Если она получает контроль над какой-то территорией, они просто-напросто будут переделывать всех жителей этих территорий в поляков.  

Всё закончится ликвидацией Украины? Страну распродают с молотка. Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):  
Все устраивает Запад, потому что Зеленский выполняет любое распоряжение, но рано или поздно наступает тот момент, когда от исполнителя надо избавляться. Зеленский это сейчас уже начинает понимать.  

Всё закончится ликвидацией Украины? Страну распродают с молотка. Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Лазарев, украинский политолог:  
Момент расплаты за долги, за колоссальное вливание, которое сейчас происходит и происходило ранее, рано или поздно должен был наступить. Кроме как территорией, больше нечем.  

Всё закончится ликвидацией Украины? Страну распродают с молотка. Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Андрей Манойло:  
К сожалению, для Украины все эти процессы закончатся очень плохо. И, скорее всего, именно ликвидацией государства и разделом Украины, распродажей ее с молотка. Потому что те союзники, которые сейчас поддерживают нынешнюю украинскую хунту, они же станут ее могильщиками.  

Всё закончится ликвидацией Украины? Страну распродают с молотка. Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Андрей Савиных:  
Самый оптимальный шанс, который есть у Украины, сохраниться как территория, народ и, может быть, как государственное образование – это быстрейшая победа России и контроль российской стороны над всей территорией Украины.  

Всё закончится ликвидацией Украины? Страну распродают с молотка. Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Надежда Сасс:  
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» – в воскресенье, 30 апреля, в 21:00.  

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Савиных # Андрей Манойло # Александр Лазарев # Фотофакт

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