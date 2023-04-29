Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая:

Украину распродают с молотка. Сбрасываем маски с реальных выгодополучателей конфликта в Украине.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У Польши есть вирус имперскости. Если она получает контроль над какой-то территорией, они просто-напросто будут переделывать всех жителей этих территорий в поляков.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):

Все устраивает Запад, потому что Зеленский выполняет любое распоряжение, но рано или поздно наступает тот момент, когда от исполнителя надо избавляться. Зеленский это сейчас уже начинает понимать.

Александр Лазарев, украинский политолог:

Момент расплаты за долги, за колоссальное вливание, которое сейчас происходит и происходило ранее, рано или поздно должен был наступить. Кроме как территорией, больше нечем.

Андрей Манойло:

К сожалению, для Украины все эти процессы закончатся очень плохо. И, скорее всего, именно ликвидацией государства и разделом Украины, распродажей ее с молотка. Потому что те союзники, которые сейчас поддерживают нынешнюю украинскую хунту, они же станут ее могильщиками.

Андрей Савиных:

Самый оптимальный шанс, который есть у Украины, сохраниться как территория, народ и, может быть, как государственное образование – это быстрейшая победа России и контроль российской стороны над всей территорией Украины.