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Юань заменит доллар в мировой торговле

29 апреля 2023 12:18
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Доллар медленно, но неуклонно теряет свои позиции в мировой торговле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На смену ему уверенно приходит китайский юань. Об этом сообщило крупное международное издание, ссылаясь на аналитиков и финансовых экспертов.  

Юань заменит доллар в мировой торговле-1

По их мнению, сейчас создается новая торговая система, которая не зависит от американской валюты. Пока она работает параллельно с долларом, но скоро окончательно сменит его. Все больше крупных мировых поставщиков и импортеров выбирают юань. Пока еще рано говорить об изменениях в глобальном масштабе, но все предпосылки для этого есть. Тем более что Пекин уверенно становится мировым экономическим лидером.  

Об этом же пишет и авторитетное британское издание. В статье говорится, что многие европейские фирмы теперь торгуют с КНР в юанях. Кроме того, перемещение денег по всему миру без участия США, а следовательно, и американской валюты, в дальнейшем упростят новые технологии цифровых платежей центральных банков.  

# Валюта # Фотофакт

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