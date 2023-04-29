Пригожин сообщил, что контрнаступление ВСУ начнётся до 15 мая

Украина готова к контрнаступательной операции. Киев ей даст старт до 15 мая 2023 года. Такое заявление сделал руководитель ЧКВ «Вагнер» Евгений Пригожин, информирует РИА Новости.

Пригожин обратил внимание, что сильные дожди в зоне СВО закончатся после 2 мая. По мере подсыхания земли, тяжелая техника ВСУ сможет быть использована. Ранее он заявлял, что старт контрнаступления тормозит погода. Глава частной военной компании вне сомневается, что после 15 мая Украина начнет ударную операцию сто процентов.

Ранее украинский лидер Зеленский сообщал, что верит в успешность контрнаступательной операции. По его словам, старт контрудара поможет Украине в конечном итоге прийти к цели: захватить полуостров Крым.