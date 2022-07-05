Прямой эфир

Всё из-за роста цен. Арендодатели в Германии начали сокращать часы подачи горячей воды

05 июля 2022 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Последствия не заставили себя долго ждать. Первые арендодатели в Германии начали сокращать часы подачи горячей воды и отопления на фоне роста цен на энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё из-за роста цен. Арендодатели в Германии начали сокращать часы подачи горячей воды-1

В саксонском Диппольдисвальде горячую воду теперь будут подавать три раза по четыре часа в день. Для квартиросъемщиков такое решение стало настоящим шоком. Некоторые из них сравнили это с периодом после окончания Второй мировой войны.

Читайте также:

Владельцы ресторанов в Европе массово взяли в руки подносы – некому работать

Германия опасается дефолта из-за нехватки российского газа

Британцы надеются на скорую отставку Джонсона и его правительства

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рядовые поляки беднеют, чиновники жируют. Сколько платят местным госслужащим?
05 июля 2022 17:57

Рядовые поляки беднеют, чиновники жируют. Сколько платят местным госслужащим?

В Латвии негде размещать украинских беженцев. Под вопросом даже спортзалы
05 июля 2022 14:14

В Латвии негде размещать украинских беженцев. Под вопросом даже спортзалы

Британцы надеются на скорую отставку Джонсона и его правительства
05 июля 2022 14:10

Британцы надеются на скорую отставку Джонсона и его правительства