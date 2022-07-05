Всё из-за роста цен. Арендодатели в Германии начали сокращать часы подачи горячей воды

Новости Германии. Последствия не заставили себя долго ждать. Первые арендодатели в Германии начали сокращать часы подачи горячей воды и отопления на фоне роста цен на энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В саксонском Диппольдисвальде горячую воду теперь будут подавать три раза по четыре часа в день. Для квартиросъемщиков такое решение стало настоящим шоком. Некоторые из них сравнили это с периодом после окончания Второй мировой войны.

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