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В Латвии негде размещать украинских беженцев. Под вопросом даже спортзалы

05 июля 2022 14:14
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Новости Латвии. Самоуправления латвийских городов по-прежнему ждут от правительства решения о размещении украинских беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Латвии негде размещать украинских беженцев. Под вопросом даже спортзалы-1

Количество мест остается на критически низком уровне, а без господдержки ситуация обострилась еще больше. Ранее местные власти рассматривали спортзалы как возможный вариант временного поселения украинцев, но возникли вопросы с финансированием, поддержанием гигиены и питанием. С 1 июля Рига прекратила прием новых беженцев, при этом продолжила помогать тем, кто приехал в страну ранее. 

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# Беженцы # Новости Латвии # Фотофакт

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