В Латвии негде размещать украинских беженцев. Под вопросом даже спортзалы

Количество мест остается на критически низком уровне, а без господдержки ситуация обострилась еще больше. Ранее местные власти рассматривали спортзалы как возможный вариант временного поселения украинцев, но возникли вопросы с финансированием, поддержанием гигиены и питанием. С 1 июля Рига прекратила прием новых беженцев, при этом продолжила помогать тем, кто приехал в страну ранее.

Читайте также:

Военная база и полигон. НАТО расширяет свое присутствие в Латвии

Европейцам предложили выбросить холодильники – все назло Путину

Глава МИД Литвы взял отпуск на фоне ситуации с калининградским транзитом