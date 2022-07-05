Германия опасается дефолта из-за нехватки российского газа

По словам ведущих финансовых аналитиков, если страна будет отключена от российского голубого топлива, немецкие банки будут вынуждены перенаправить дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска кризиса. В случае, если поставки газа из России не нарастят, это приведет к рецессии крупнейшей экономики еврозоны и потребует от кредиторов поддержки корпоративных обязательств большим капиталом.