Прямой эфир

Германия опасается дефолта из-за нехватки российского газа

05 июля 2022 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии опасаются дефолта из-за нехватки газа на внутреннем рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия опасается дефолта из-за нехватки российского газа-1

По словам ведущих финансовых аналитиков, если страна будет отключена от российского голубого топлива, немецкие банки будут вынуждены перенаправить дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска кризиса. В случае, если поставки газа из России не нарастят, это приведет к рецессии крупнейшей экономики еврозоны и потребует от кредиторов поддержки корпоративных обязательств большим капиталом.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Европе массово отменяются рейсы – забастовка пилотов
05 июля 2022 08:14

В Европе массово отменяются рейсы – забастовка пилотов

Европейцам предложили выбросить холодильники – всё назло Путину
05 июля 2022 07:53

Европейцам предложили выбросить холодильники – всё назло Путину

В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде в День Независимости
05 июля 2022 07:52

В США задержали подозреваемого в стрельбе на параде в День Независимости