Германия опасается дефолта из-за нехватки российского газа

Новости Германии. В Германии опасаются дефолта из-за нехватки газа на внутреннем рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии опасаются дефолта из-за нехватки газа на внутреннем рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам ведущих финансовых аналитиков, если страна будет отключена от российского голубого топлива, немецкие банки будут вынуждены перенаправить дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска кризиса. В случае, если поставки газа из России не нарастят, это приведет к рецессии крупнейшей экономики еврозоны и потребует от кредиторов поддержки корпоративных обязательств большим капиталом.