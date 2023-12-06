В Хан-Юнисе закончились товары первой необходимости, а большая часть воды непригодна для питья

По мере того как операция израильской армии в Газе переходит в самую сложную фазу, гуманитарная ситуация в Хан-Юнисе с каждым часом становится все более катастрофической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых больших городов сектора подвергается массированным обстрелам, от которых больше всего страдают мирные жители. Там закончились товары первой необходимости, а большая часть воды непригодна для питья. Осложняет ситуацию и похолодание, поскольку большинство населения живет в примитивных палатках и не имеет подходящей одежды. Выйти из города становится все труднее, так как основные пути эвакуации населения превратились в поле боя. Как сообщили в ООН, тем, кто все-таки успел покинуть зону боев, по-видимому, придется рассчитывать только на себя, поскольку центры оказания гуманитарной помощи ближневосточного агентства Организации заполнены до предела.