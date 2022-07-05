Рядовые поляки беднеют, чиновники жируют. Сколько платят местным госслужащим?

Новости Польши. Пока рядовые поляки думают, как свести концы с концами, армия их чиновников продолжает расти, как и расходы на их зарплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минфине за семь минувших лет штат увеличился на 500 сотрудников, а зарплатная ведомость раздулась со 163 до 297 миллионов злотых. И это в период законодательных провалов и безудержной инфляции. В Министерстве культуры и национального наследия схожая динамика. С 2015 года число работников стало больше на 100 человек, что повлекло увеличение бюджета на 20 миллионов злотых. Такая же ситуация в Минздраве: занятость выросла на 15 %, а расходы на заработную плату – на 55 %.