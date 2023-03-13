«Всё это будет на международном уровне узаконено». Почему Украину оправдает ЕС, если она нападёт на Приднестровье?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Надежда Сасс, ведущая:

Какие международные последствия может иметь украинское вторжение в Приднестровье? Ведь уже будет иная ситуация, где к таким действиям так называемая жертва приходит.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Мир противников России и Беларуси, Китая, Ирана делится на две части. Первая часть – это политики, которые готовы весь мир в труху, как в одном из культовых российских фильмов говорится. Вторая группа считает, что хорошо бы решить проблемы того же европейского единства, американского управления Европой, не выходя за пределы Украины. То есть нанести России абсолютное поражение, но не разжигая костер в остальной части Европы. Понятно, что ситуация вокруг Приднестровья мгновенно обрастает новыми игроками (Румынией, Венгрией). А как только начинаются румыно-венгерские вещи, тут же возникают словацкие, потому что у венгров очень много вопросов к словакам. А у словаков к полякам, а у поляков к немцам, а у немцев к полякам. И вся эта послевоенная конструкция с кирпичным грохотом сыпется вниз. И тогда уже вся Европа от Лиссабона до Таллина превращается в некий хаос. Взгляд нашего эксперта, профессора Николая Межевича, на происходящие события и анализ мировой политической повестки – читайте в авторском Telegram-канале!