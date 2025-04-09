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ПВО РФ уничтожила 158 украинских дронов над российскими регионами за ночь

09 апреля 2025 06:07
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ВС РФ нейтрализовали 158 беспилотников ВС Украины над регионами страны. Об этом сообщает РИА Новости.

ПВО РФ уничтожила 158 украинских дронов над российскими регионами за ночь-1

Фото: Pinterest

В Министерстве обороны РФ информировали, что ночью с 8 на 9 апреля текущего года украинские Вооруженные силы предприняли попытку атаковать российские объекты.

В небе над Краснодарским краем ликвидированы 67 БПЛА. Еще 29 дронов уничтожены в районе Ростовской области, над территорией Северной Осетии – 15, над Воронежской областью – 11 БЛА, над Курской – 10, над Белгородской – 5, над Крымским полуостровом – 3, над Пензенской областью – 2, в районе Ставропольского края, Орловской и Саратовской областей – по 1 беспилотнику.

Также силами ПВО РФ сбито над Азовским морем 7 украинских БЛА, а над Черным морем – 6.

# Международная политика

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