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В Доминиканской Республике из-за обрушения крыши клуба погибло 79 человек

09 апреля 2025 05:58
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Количество жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79 человек, еще 155 – в больницах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Доминиканской Республике из-за обрушения крыши клуба погибло 79 человек-2

Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Обстоятельства выясняются. Уже сутки на месте работают службы быстрого реагирования. Задействовано более 370 спасателей и 77 машин скорой помощи. Специалисты пытаются извлечь тех, кто все еще может находиться под завалами. В стране объявлен трехдневный национальный траур. В разных местах Санто-Доминго открыты донорские центры, где добровольцы сдают кровь.

# происшествия

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