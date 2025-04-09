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10 апреля в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России и США

09 апреля 2025 06:17
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Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями анонсирован на 10 апреля. Как уточняют информационные агентства, встреча состоится в Стамбуле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 апреля в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России и США-2

Известно, что речь пойдет о нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Российскую делегацию на предстоящих консультациях представит – посол, а американскую – заместитель помощника госсекретаря. Остальными участниками станут представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.

# Международная политика # США # Россия

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