10 апреля в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России и США

«Надо понаблюдать». Лукашенко высказался о торговой войне Трампа

«Мы с Владимиром Владимировичем разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим», – сказал он.