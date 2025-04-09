10 апреля в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России и США

Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями анонсирован на 10 апреля. Как уточняют информационные агентства, встреча состоится в Стамбуле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями анонсирован на 10 апреля. Как уточняют информационные агентства, встреча состоится в Стамбуле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что речь пойдет о нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Российскую делегацию на предстоящих консультациях представит – посол, а американскую – заместитель помощника госсекретаря. Остальными участниками станут представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.