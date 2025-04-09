Во Дворце Республики продолжаются концерты-реквиемы «Каждый третий»

В память о подвиге тех, кто сражался за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны. Во Дворце Республики продолжается серия концертов-реквиемов «Каждый третий». 9 апреля вечером в Минск прибудет делегация Гродненской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема Великой Отечественной войны близка каждому белорусу. Накануне к проекту присоединились минчане. Более двух тысяч человек – представители общественных организаций, различных трудовых коллективов столицы, учреждений образования, спорта. Много молодежи.

В канун такого праздника – Великой Победы, конечно, это очень достойный проект, и от всего сердца благодарим тех, кто создал этот проект. Каждая песня – это через сердце, каждое слово – через душу.

Это настолько было реально, реалистично, что вот именно на этом концерте стопроцентное ощущение этой страшной войны. И вот как раз это не просто, так сказать, сделано, чтобы мы просветились, а чтобы задумались. Но ведь пройдет 100 лет, пройдет 500 лет, и это должны помнить, чтобы не повторилось. Эффект погружения усиливается благодаря тематическим выставочным проектам, они представлены в фойе Дворца Республики. Отдельные экспонаты позволяют услышать эхо войны даже через вкус и запах. Так, столичные пекари приготовили тот самый блокадный хлеб. Маленькая «лусточка» – всего 125 граммов – в те лихие годы спасла тысячи жизней от голодной смерти и помогала людям сохранить веру в победу даже в самые трудные времена.

Моя мама всегда меня учила, если я кушаю и остаются крошки. И говорит, никогда, доченька, не выбрасывай хлеб, потому что хлеб – это жизнь.