Во Дворце Республики продолжаются концерты-реквиемы «Каждый третий»
В память о подвиге тех, кто сражался за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны. Во Дворце Республики продолжается серия концертов-реквиемов «Каждый третий». 9 апреля вечером в Минск прибудет делегация Гродненской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема Великой Отечественной войны близка каждому белорусу. Накануне к проекту присоединились минчане. Более двух тысяч человек – представители общественных организаций, различных трудовых коллективов столицы, учреждений образования, спорта. Много молодежи.
В канун такого праздника – Великой Победы, конечно, это очень достойный проект, и от всего сердца благодарим тех, кто создал этот проект. Каждая песня – это через сердце, каждое слово – через душу.
Это настолько было реально, реалистично, что вот именно на этом концерте стопроцентное ощущение этой страшной войны. И вот как раз это не просто, так сказать, сделано, чтобы мы просветились, а чтобы задумались. Но ведь пройдет 100 лет, пройдет 500 лет, и это должны помнить, чтобы не повторилось.
Эффект погружения усиливается благодаря тематическим выставочным проектам, они представлены в фойе Дворца Республики. Отдельные экспонаты позволяют услышать эхо войны даже через вкус и запах. Так, столичные пекари приготовили тот самый блокадный хлеб. Маленькая «лусточка» – всего 125 граммов – в те лихие годы спасла тысячи жизней от голодной смерти и помогала людям сохранить веру в победу даже в самые трудные времена.
Моя мама всегда меня учила, если я кушаю и остаются крошки. И говорит, никогда, доченька, не выбрасывай хлеб, потому что хлеб – это жизнь.
Анна Королевич, заместитель генерального директора КУП «Минскхлебпром»:
Наша задача была показать и рассказать жителям столицы, в целом жителям республики, показать на примере, чтобы они смогли и имели возможность продегустировать тот хлеб войны, какой он был горький, какой он был скудный по рецептуре.
В то время как коллективный Запад пытается переписать историю и навязать нам лживые утверждения – белорусы с уважением и трепетом хранят память о событиях военных лет. Масштабный проект «Каждый третий» служит своего рода машиной времени, погружая в далекие времена Великой Отечественной. Он позволяет осознать, какой ценой была завоевана Великая Победа. По поручению Президента представление смогут увидеть жители всех областей страны. Ведь абсолютно у каждой белорусской семьи есть своя героическая история борьбы с фашизмом и всех белорусов объединяет память.