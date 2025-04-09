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В Доминикане в ночном клубе обрушилась крыша, погибли 98 человек

09 апреля 2025 06:35
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В Доминиканской Республике в клубе Jet Set произошло обрушение крыши. Об этом сообщает РИА Новости.

В Доминикане в ночном клубе обрушилась крыша, погибли 98 человек-1

Фото: Pinterest

ЧП произошло ночью с 7 на 8 апреля в городе в Санто-Доминго. По заявлениею директора Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуана Мануэля Мендеса, в текущий момент официальное число погибших – 98 человек.

Известно, что разбор завалов и поиск выживших продолжается.

В стране объявлен трехдневный национальный траур.

# ЧП

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