В Доминикане в ночном клубе обрушилась крыша, погибли 98 человек

В Доминиканской Республике в клубе Jet Set произошло обрушение крыши. Об этом сообщает РИА Новости.
В Доминиканской Республике в клубе Jet Set произошло обрушение крыши. Об этом сообщает РИА Новости.
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ЧП произошло ночью с 7 на 8 апреля в городе в Санто-Доминго. По заявлениею директора Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуана Мануэля Мендеса, в текущий момент официальное число погибших – 98 человек.
Известно, что разбор завалов и поиск выживших продолжается.
В стране объявлен трехдневный национальный траур.