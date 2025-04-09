В Доминикане в ночном клубе обрушилась крыша, погибли 98 человек

Лазуткин: признаков мира в Украине вообще нет никаких

«Есть еще вопросы миротворцев. Трамп сказал, что я никого не дам, это ваши проблемы. Европа сегодня пытается дать Зеленскому якобы миротворцев. Пытается, пытается, но дать ничего не может».