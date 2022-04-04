«Все цены выросли. Царит полный бардак». В Греции люди не могут купить масло, макароны и муку

Не только Франция, но и вся Европа в целом уверенно движется к экономическому и продовольственному кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ради санкционной войны с Россией и Беларусью Евросоюз готов принести в жертву собственный бизнес. Компании вынуждены работать в убыток из-за роста цен на топливо и нарушения логистических цепочек.

В продуктовых магазинах полупустые полки. Не хватает растительного масла, макарон и муки. Продавцы вынуждены ограничивать покупателей. О схожей ситуации заявляют жители Греции.