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«Все цены выросли. Царит полный бардак». В Греции люди не могут купить масло, макароны и муку

04 апреля 2022 19:45
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Не только Франция, но и вся Европа в целом уверенно движется к экономическому и продовольственному кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ради санкционной войны с Россией и Беларусью Евросоюз готов принести в жертву собственный бизнес. Компании вынуждены работать в убыток из-за роста цен на топливо и нарушения логистических цепочек.

В продуктовых магазинах полупустые полки. Не хватает растительного масла, макарон и муки. Продавцы вынуждены ограничивать покупателей. О схожей ситуации заявляют жители Греции.

«Все цены выросли. Царит полный бардак». В Греции люди не могут купить масло, макароны и муку-1

Все цены выросли. Царит полный бардак. Невозможно купить то, что тебе нужно, поскольку некоторые полки пустые.

«Все цены выросли. Царит полный бардак». В Греции люди не могут купить масло, макароны и муку-4

В супермаркетах нет муки. Цены на нее выросли. Я помню, месяц назад килограмм муки стоил 80 евроцентов. Сейчас – полтора евро.

«Все цены выросли. Царит полный бардак». В Греции люди не могут купить масло, макароны и муку-7

Мне не дали купить столько муки, сколько я хотел. Сказали, можно взять не более 3 килограммов. У меня в корзине было две бутылки масла. Мне позволили пробить лишь одну. По их словам, таковы теперь правила. Что же это за правила такие?

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# Экономический кризис # Анна Корольчук # Фотофакт

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