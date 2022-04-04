Остановка производств, инфляция, забастовки. К чему привели Европу антироссийские санкции?

Не только Франция, но и вся Европа в целом уверенно движется к экономическому и продовольственному кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ради санкционной войны с Россией и Беларусью Евросоюз готов принести в жертву собственный бизнес. Компании вынуждены работать в убыток из-за роста цен на топливо и нарушения логистических цепочек. Кто больше других пострадал от антироссийских санкций? Разбиралась Анна Корольчук.

Газовое эмбарго на поставки из России ставит крест на процветании страны. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. В Германии нет альтернативных способов импорта энергоресурсов. Промышленные союзы ФРГ подтверждают – санкции грозят сбоями в работе или даже остановкой химических, сталелитейных и бумажных производств. Как следствие, закроются предприятия смежных отраслей и люди потеряют работу. Крупнейшие энергетические компании могут мигрировать в Азию. Уже сейчас за санкционную политику расплачиваются транспортные компании.

Райнер Ротфусс, немецкий профессор, геополитический аналитик:

Для нашей транспортной отрасли это, по сути, вопрос выживания. Лишь немногие страны сейчас ввели для своих транспортных компаний налоговые скидки. Но, скажем, немецким компаниям приходится самим нести всю тяжесть бремени подорожания дизельного топлива. В ближайшие недели даже можно ожидать дефицит.

В Литве многим стали не по карману даже самые элементарные продукты. Более 20 % жителей республики не могут себе позволить купить мясо или рыбу. В поисках выгодных покупок направляются в Беларусь: спешат заправиться, купить муку, соль и гречку.

Спустя месяц после введения санкций в Великобритании резко на 81 % выросла стоимость газа, а цены на электричество подскочили на 36 %. «Миллионы британцев обеднели за одну ночь», констатирует агентство Bloomberg. Цены обновили рекорд. Сотни тысяч людей сразу перешли в категорию бедных из-за падения реальных доходов после вычета расходов на отопление, питание и топливо. Семьи становятся перед выбором: жить в теплом помещении или сохранить привычный рацион. Из-за «топливной бедности» в Великобритании пенсионеры греются в автобусах – целый день ездят на общественном транспорте, чтобы не отапливать дома. Так дешевле. Еще один энергосберегающий лайфхак – ложиться спать пораньше. Однако такая экономия чревата простудами, особенно для детей.