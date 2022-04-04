Прямой эфир

«Существует явный риск закрытия стройплощадок». Как повлияли санкции на бизнес в Италии?

04 апреля 2022 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не только Франция, но и вся Европа в целом уверенно движется к экономическому и продовольственному кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ради санкционной войны с Россией и Беларусью Евросоюз готов принести в жертву собственный бизнес. Компании вынуждены работать в убыток из-за роста цен на топливо и нарушения логистических цепочек.

«Существует явный риск закрытия стройплощадок». Как повлияли санкции на бизнес в Италии?-1

В Италии под угрозой оказался строительный бизнес. Цена на сырье за месяц выросла на 30 %.

«Существует явный риск закрытия стройплощадок». Как повлияли санкции на бизнес в Италии?-4

Реджина Де Альберт, президент Ассоциации строительных компаний Assimpredil Ance:
Существует явный риск закрытия стройплощадок. Как компания может выдержать 25-30-процентное повышение цен без их пересмотра или облегчения? Это абсолютно невозможно. Мы просили власти включить в декрет по энергетике положение о форс-мажоре и полагали, что так и будет. Однако в последний момент это положение исключили. Это очень серьезная ошибка, которая дает понять, насколько правительство не отдает себе отчета в серьезности ситуации.

Читайте также:

Остановка производств, инфляция, забастовки. К чему привели Европу антироссийские санкции?

«Все цены выросли. Царит полный бардак». В Греции люди не могут купить масло, макароны и муку

Бензин может стоить 6 евро за литр. Немецкий экономист о последствиях антироссийских санкций

# Экономический кризис # Реджина Де Альберт # Анна Корольчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Остановка производств, инфляция, забастовки. К чему привели Европу антироссийские санкции?
04 апреля 2022 19:35

Остановка производств, инфляция, забастовки. К чему привели Европу антироссийские санкции?

Петер Сийярто: мы не будем посылать солдат и не позволим перевозить оружие через Венгрию в Украину
04 апреля 2022 19:05

Петер Сийярто: мы не будем посылать солдат и не позволим перевозить оружие через Венгрию в Украину

Ещё одна деталь. Что означают белые повязки на убитых в Буче?
04 апреля 2022 18:13

Ещё одна деталь. Что означают белые повязки на убитых в Буче?