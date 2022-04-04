«Существует явный риск закрытия стройплощадок». Как повлияли санкции на бизнес в Италии?

Не только Франция, но и вся Европа в целом уверенно движется к экономическому и продовольственному кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ради санкционной войны с Россией и Беларусью Евросоюз готов принести в жертву собственный бизнес. Компании вынуждены работать в убыток из-за роста цен на топливо и нарушения логистических цепочек.

Реджина Де Альберт, президент Ассоциации строительных компаний Assimpredil Ance:

Существует явный риск закрытия стройплощадок. Как компания может выдержать 25-30-процентное повышение цен без их пересмотра или облегчения? Это абсолютно невозможно. Мы просили власти включить в декрет по энергетике положение о форс-мажоре и полагали, что так и будет. Однако в последний момент это положение исключили. Это очень серьезная ошибка, которая дает понять, насколько правительство не отдает себе отчета в серьезности ситуации.

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