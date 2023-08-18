ВС Украины укрепляют линию обороны на границе с Беларусью

Командующий объединенными Вооруженными силами Украины Сергей Наев рассказал, что военнослужащие украинской армии осмотрели северный рубеж Волынской области, граничащей с Беларусью, сообщает РИА Новости.

Было решено дополнительно усилить линию обороны, невзирая на отсутствие опасности. Наев обратил внимание на то, что в настоящий момент ситуация спокойная и контролируемая. Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал указание главкому ВСУ Валерию Залужному о необходимости усиления белорусского направления. Польский президент Анджей Дуда также отметил, что Варшава готова к дополнительному упрочению границы с Беларусью.