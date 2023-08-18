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WP: в конгрессе США выступают против помощи Украине

18 августа 2023 08:11
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Некоторые конгрессмены США возражают против предоставления Киеву очередного пакета помощи из-за отрицательного просчета спецслужб США насчет контрнаступления ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Американский президент Джо Байден запрашивает около 24 млрд долларов на выделение Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи. Вместе с тем, в засекреченной оценке разведывательных данных США о ходе украинского контрнаступления говорится о том, что вооруженные формирования Украины не смогут достичь ключевого для них города Мелитополь в Запорожской области. В результате данного отчета начались скандалы на закрытых совещаниях, сообщает американское издание.

Киев предпринял попытку контрнаступления 4 июня, направив в бой бригады, оснащенные иностранной техникой и подготовленные НАТО. По сообщению Министерства обороны РФ, с момента начала наступления ВСУ потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. единиц вооружения.

# Международная политика # Джо Байден

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