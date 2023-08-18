Первое украинское судно вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

Первое украинское торговое судно Joseph Schulte зашло в Босфорский пролив после окончания зернового соглашения, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал TV100. Судно покинуло порт Одессы, где находилось с 23 февраля 2022 года. Оно бросит якорь в порту Амбарлы близ Стамбула.

Действие Черноморской инициативы прекратилось 18 июля. Российская Федерация известила Турцию, Украину и ООН о своих возражениях против пролонгации соглашения о зерновой сделке в связи с несоблюдением его положений по отношению к Москве.

Ранее, 14 августа, газета Milliyet сообщала, что в Анкаре наращивают дипломатические усилия и рассчитывают, что российский президент Владимир Путин посетит Турцию в течение ближайших дней. Однако по информации турецкого телеканала A Haber, переговоры произойдут в конце августа – в начале сентября. Руководители Турции и РФ могут провести очередные переговоры в формате «один на один».

Сроки и место проведения планируемых переговоров пока не определены. Сообщалось, что в повестку дня предстоящей встречи лидеров двух стран включены вопросы двусторонних отношений, Украины и зерновой сделки.