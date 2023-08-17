ООН: 2023-й может стать рекордным по числу погибших и раненых сотрудников гуманитарных организаций

Печальную статистику опубликовали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, с начала года в зонах вооруженных конфликтов погибли более 60 гуманитарных сотрудников, 84 получили ранения, а 34 были похищены.

Самыми опасными в мире для сотрудников гуманитарных организаций остаются Южный Судан и Судан. За полгода там было совершено почти 60 нападений. При этом погибли более 40 человек. Также большому риску подвергаются гуманитарные работники в Мали, Сомали и Украине.