В Чехии растёт число людей, не имеющих права на получение пенсии

Дело в том, что минимальный страховой стаж для получения выплат в стране составляет 35 лет. Это значительно больше, чем в других государствах ЕС. А с 2009 года в него перестали входить годы учебы, а также годы работы в странах, не имеющих соглашений о социальном обеспечении с Чехией.

В результате около 5 000 чехов в год, то есть 5 % от всех заявителей, получают отказ в предоставлении пенсии. Эксперты прогнозируют, что эта цифра будет только расти, что может привести к росту бедности среди пожилых людей.