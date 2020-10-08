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В Чехии растёт число людей, не имеющих права на получение пенсии

08 октября 2020 13:10
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Новости Чехии. В Чехии растет число пожилых людей, не имеющих права на пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии растёт число людей, не имеющих права на получение пенсии-1

Дело в том, что минимальный страховой стаж для получения выплат в стране составляет 35 лет. Это значительно больше, чем в других государствах ЕС. А с 2009 года в него перестали входить годы учебы, а также годы работы в странах, не имеющих соглашений о социальном обеспечении с Чехией.

В результате около 5 000 чехов в год, то есть 5 % от всех заявителей, получают отказ в предоставлении пенсии. Эксперты прогнозируют, что эта цифра будет только расти, что может привести к росту бедности среди пожилых людей.

# Пенсии # Фотофакт

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