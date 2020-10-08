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В Кыргызстане под усиленную охрану возьмут стратегические и другие важные объекты

08 октября 2020 14:18
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане принят протокол о мерах обеспечения безопасности и правопорядка в связи с событиями 5 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане под усиленную охрану возьмут стратегические и другие важные объекты-1

Документ подписали главы силовых и правоохранительных структур. В нем подчеркивается необходимость не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране.

В Кыргызстане под усиленную охрану возьмут стратегические и другие важные объекты-4

Под усиленную охрану возьмут стратегические и другие важные объекты. Гражданам, причастным к совершению противоправных действий, закроют выезд из страны.

ООН готова оказать Кыргызстану содействие для стабилизации обстановки в стране (читайте здесь).

# Акции протеста # Фотофакт

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