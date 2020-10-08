В Кыргызстане под усиленную охрану возьмут стратегические и другие важные объекты

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане принят протокол о мерах обеспечения безопасности и правопорядка в связи с событиями 5 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. В Кыргызстане принят протокол о мерах обеспечения безопасности и правопорядка в связи с событиями 5 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ подписали главы силовых и правоохранительных структур. В нем подчеркивается необходимость не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране.
Под усиленную охрану возьмут стратегические и другие важные объекты. Гражданам, причастным к совершению противоправных действий, закроют выезд из страны.
ООН готова оказать Кыргызстану содействие для стабилизации обстановки в стране (читайте здесь).