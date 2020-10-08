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В Женеве проходят переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Информация засекречена

08 октября 2020 14:14
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Внимание мировых СМИ приковано к Женеве. Здесь начались переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место встречи журналистам неизвестно. Информация засекречена.

В Женеве проходят переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Информация засекречена-1

Участие в диалоге принимают сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США, а также представители Азербайджана. О том, присутствуют ли на встрече кто-то от армянской стороны, не сообщается.

Вскоре после начала переговоров в сети появилась информация о достигнутой договоренности между Баку и Ереваном по поводу прекращения огня. Однако позже она была опровергнута.

В Женеве проходят переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Информация засекречена-4

По всей линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Страны заявляют о растущем числе погибших и пострадавших. С момента эскалации конфликта несколько городов превратились в руины. Люди вынуждены укрываться в убежищах и подвалах.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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