В Женеве проходят переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Информация засекречена

Внимание мировых СМИ приковано к Женеве. Здесь начались переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место встречи журналистам неизвестно. Информация засекречена.

Участие в диалоге принимают сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США, а также представители Азербайджана. О том, присутствуют ли на встрече кто-то от армянской стороны, не сообщается.

Вскоре после начала переговоров в сети появилась информация о достигнутой договоренности между Баку и Ереваном по поводу прекращения огня. Однако позже она была опровергнута.