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Володин предложил вылечить Байдена в российских медучреждениях

13 июля 2023 11:32
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Президент США Джо Байден является сильно больным и несчастным человеком, а в Америке нет квалифицированных врачей, способных оказать ему помощь. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

В связи с этим он предложил оказать ему медпомощь в России, где, по его мнению, есть квалифицированные кадры, работающие в Институте имени Сербского. По убеждению Володина, оказание помощи Байдену является необходимым, потому как США все больше усиливают напряженность в мире. Он обращается ко всем специалистам с призывом помочь Байдену и подчеркивает, что это приведет к миру и спокойствию на земном шаре.

# Международная политика # Джо Байден # Вячеслав Володин

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