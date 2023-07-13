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На юге США фиксируют ненормальную жару – температура местами достигает +48 градусов

13 июля 2023 10:56
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Новости США. Американские врачи в режиме полной готовности. Из-за аномальной жары, которая накрыла южные штаты, они с трудом справляются с наплывом пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге США фиксируют ненормальную жару – температура местами достигает +48 градусов-1

В Калифорнии, Техасе и Флориде температура воздуха достигла +45, а местами даже +48 градусов. Ситуация затронула более 100 миллионов американцев. Количество тепловых ударов никто не считает. Но участились случаи обострения хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Власти рекомендуют людям не выходить днем на улицу, пить как можно больше воды. Для посещений открыли все бассейны и фонтаны. Синоптики говорят, что жара продержится до начала следующей недели.

# Погода # Новости США # Фотофакт

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