На юге США фиксируют ненормальную жару – температура местами достигает +48 градусов

Новости США. Американские врачи в режиме полной готовности. Из-за аномальной жары, которая накрыла южные штаты, они с трудом справляются с наплывом пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии, Техасе и Флориде температура воздуха достигла +45, а местами даже +48 градусов. Ситуация затронула более 100 миллионов американцев. Количество тепловых ударов никто не считает. Но участились случаи обострения хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Власти рекомендуют людям не выходить днем на улицу, пить как можно больше воды. Для посещений открыли все бассейны и фонтаны. Синоптики говорят, что жара продержится до начала следующей недели.