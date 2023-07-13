Стачка медиков в Великобритании может продлиться 5 дней

Новости Великобритании. Британские медики вышли на очередную забастовку. По заявлению профсоюзов, эта стачка может продлиться до 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые врачи добиваются повышения зарплат. Нынешних не хватает, чтобы выжить из-за постоянно растущих цен. Медики не выдерживают нагрузок и нехватки средств и зачастую уходят из профессии. В Королевстве открыто более 130 тысяч вакансий. Однако, несмотря на проблемы, власти не спешат идти навстречу протестующим. На это у них просто нет денег.

А бастующих правительство обвинило в кризисе системы здравоохранения. День стачки обходится государству минимум в полмиллиона долларов, поэтому средств, чтобы в полном объеме профинансировать отрасль, в бюджете нет.