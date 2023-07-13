ФСБ РФ задержала в Курской области россиян за сбор сведений для ВСУ

В Курской области пресечена деятельность преступной группы, члены которой собирали сведения об объектах оборонного ведомства РФ и передавали данные украинской стороне. Среди задержанных есть граждане России, сообщает УФСБ по региону, пишет ТАСС.

Сообщается, что эти сведения могли быть использованы ВСУ для осуществления диверсий, терактов, а также ударов высокоточным оружием и БПЛА по российским военным объектом и технике.

ФСБ РФ сообщает, что в отношении двух подозреваемых возбуждены уголовные дела. У задержанных обнаружены специальные средства связи, которые им были переданы представителями ВС Украины. Также были изъяты инструкции, в которых украинской стороной были прописаны задания.