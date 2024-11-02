Война в Украине затянулась – все идёт к завершению? Разберутся эксперты «САСС уполномочен заявить»

Мир в Украине. Среднесрочная реальность или затянувшаяся нестабильность?
Мир в Украине. Среднесрочная реальность или затянувшаяся нестабильность?
Эрве Жювин, депутат Европейского парламента (2019-2024):
Это глупая война. Мы живем на одном континенте, но в данный момент мы убиваем друг друга. Мы прекрасно знаем, что, реализовав Минские соглашения, мы смогли бы достичь мира без этой суицидальной битвы, уничтожающей такое количество людей. Это ошибка Европейского союза. И я боюсь, что именно нам придется платить за эту ошибку.
Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Есть определенный мейнстрим в Европе, который понимает, что это ведет к погибели.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, слава богу, и на Западе. Ну так надо двигаться, надо договариваться.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:
До Зеленского не дойдет, что надо принять это. Но его можно заставить сегодня силой оружия, силой убеждения, принуждения повернуться в данном направлении.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 3 ноября, в 22:00.