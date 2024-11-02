Война в Украине затянулась – все идёт к завершению? Разберутся эксперты «САСС уполномочен заявить»

Мир в Украине. Среднесрочная реальность или затянувшаяся нестабильность?

Эрве Жювин, депутат Европейского парламента (2019-2024):

Это глупая война. Мы живем на одном континенте, но в данный момент мы убиваем друг друга. Мы прекрасно знаем, что, реализовав Минские соглашения, мы смогли бы достичь мира без этой суицидальной битвы, уничтожающей такое количество людей. Это ошибка Европейского союза. И я боюсь, что именно нам придется платить за эту ошибку.

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Есть определенный мейнстрим в Европе, который понимает, что это ведет к погибели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, слава богу, и на Западе. Ну так надо двигаться, надо договариваться.