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Сибига: у граждан Украины в РФ будет страна-покровитель

02 ноября 2024 14:00
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Как заявил Андрей Сибига, у находящихся в России граждан Украины появится страна-покровитель, которая будет сотрудничать с российскими властями в соответствии с Женевскими конвенциями. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что на территории России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы «насильственно депортированных» детей. Команда Зеленского работает над возвращением этих людей и их лечением, сказал он.

Власти Украины постоянно обвиняют Россию в незаконной высылке детей, в то же время Мария Львова-Белова заявила, что она работает над воссоединением детей с их семьями. СБУ обвиняет Дениса Пушилина в том, что он вывез сирот из Донбасса в подмосковный пансионат, что считается «принудительной депортацией».

# Международная политика

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