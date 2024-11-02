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Свыше 130 погибших на Филиппинах из-за шторма – Лукашенко направил соболезнования

02 ноября 2024 17:08
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Без еды, воды и электроэнергии остались некоторые районы Филиппин. Шторм «Кристина» унес жизни свыше 130 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От удара стихии пострадали более 2,5 миллиона человек. За сутки выпала двухмесячная норма осадков, что привело к масштабным наводнениям и другим разрушительным последствиям. Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, а тысячи других оказались заблокированы в разного рода ловушках. Это стихийное бедствие стало самым разрушительным и смертоносным с начала года.

Свыше 130 погибших на Филиппинах из-за шторма – Лукашенко направил соболезнования-2

Соболезнование Президенту Филиппин направил Александр Лукашенко. В Беларуси известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях восприняли с глубокой печалью, подчеркнул Президент.

# Александр Лукашенко

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