Свыше 130 погибших на Филиппинах из-за шторма – Лукашенко направил соболезнования

Без еды, воды и электроэнергии остались некоторые районы Филиппин. Шторм «Кристина» унес жизни свыше 130 человек. Десятки числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От удара стихии пострадали более 2,5 миллиона человек. За сутки выпала двухмесячная норма осадков, что привело к масштабным наводнениям и другим разрушительным последствиям. Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, а тысячи других оказались заблокированы в разного рода ловушках. Это стихийное бедствие стало самым разрушительным и смертоносным с начала года.