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Медведев: даже РФ не хочет, чтобы «пузырь доллара» лопнул

02 ноября 2024 14:15
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По прогнозам зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, «долларовый пузырь» лопнет, что приведет к хаосу в международных экономических отношениях. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что никто не хочет обвала доллара, так как это создаст всем проблемы. 

«И даже мы [Россия – прим. ред.] не заинтересованы», – сказал он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в мире не может быть только одной резервной валюты, и что эмиссия доллара осуществляется за средства, которые другие страны предоставляют американской экономике.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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