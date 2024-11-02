Медведев: даже РФ не хочет, чтобы «пузырь доллара» лопнул

По прогнозам зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, «долларовый пузырь» лопнет, что приведет к хаосу в международных экономических отношениях. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что никто не хочет обвала доллара, так как это создаст всем проблемы.

«И даже мы [Россия – прим. ред.] не заинтересованы», – сказал он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в мире не может быть только одной резервной валюты, и что эмиссия доллара осуществляется за средства, которые другие страны предоставляют американской экономике.