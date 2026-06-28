Война орденов между Польшей и Украиной – почему Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла?

События Второй мировой действительно продолжают звучать эхом и в настоящем. Прибалтика воюет с памятниками, запрещает День Победы и отменяет все советское, а Польша с Украиной на неделе начали войну орденов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Казус белли для этого сражения стало решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «Героев УПА» – националистического движения, ответственного за убийства поляков во время Второй мировой. В ответ Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, и понеслось.

От других польских наград отказались глава МИД Украины, посол в Польше, а также экс-президенты Кучма, Ющенко и Порошенко. Начали оформлять возвраты и чиновники в Польше, которые в свое время были удостоены украинских госнаград. Местные СМИ всерьез озаботились ситуацией и отмечают, что эта война зашла слишком далеко и ничего хорошего не предвещает. Бывший премьер Польши заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов. А Варшава будет блокировать интеграцию Украины в ЕС, пока Киев не пересмотрит свою историческую политику. Одним словом, страсти кипят нешуточные.