Война орденов между Польшей и Украиной – почему Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла?
События Второй мировой действительно продолжают звучать эхом и в настоящем. Прибалтика воюет с памятниками, запрещает День Победы и отменяет все советское, а Польша с Украиной на неделе начали войну орденов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Казус белли для этого сражения стало решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «Героев УПА» – националистического движения, ответственного за убийства поляков во время Второй мировой. В ответ Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, и понеслось.
От других польских наград отказались глава МИД Украины, посол в Польше, а также экс-президенты Кучма, Ющенко и Порошенко. Начали оформлять возвраты и чиновники в Польше, которые в свое время были удостоены украинских госнаград. Местные СМИ всерьез озаботились ситуацией и отмечают, что эта война зашла слишком далеко и ничего хорошего не предвещает.
Бывший премьер Польши заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов. А Варшава будет блокировать интеграцию Украины в ЕС, пока Киев не пересмотрит свою историческую политику. Одним словом, страсти кипят нешуточные.
Но, как обычно бывает в таких случаях, всех собак пытаются повесить на Россию. Польский премьер в попытках снизить накал ничего лучшего не придумал, чем сказать, что скандал выгоден только Москве. Туск подчеркнул, конфликт «радует Путина и шокирует союзников».
Путину точно нет дела до этого, а такое поведение никого не красит, конечно, но, к сожалению, уже давно никого и не удивляет. Более того, некоторые эксперты уверены, что Навроцкий использует скандал с Зеленским, чтобы набить очки. Ему за это точно ничего не будет.
Туск: Польша тратит почти 7% ВВП на вооружение и обороноспособность.