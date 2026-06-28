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Молдавская оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки руководства страны

28 июня 2026 13:52
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В Кишиневе у здания парламента собрались сотни протестующих. Оппозиция требует отставки руководства страны и создания специальной комиссии для расследования действий правящей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдавская оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки руководства страны-2

В акции протеста участвуют представители всех регионов республики. К митингу присоединились несколько оппозиционных сил, включая социалистов и сторонников мэра столицы. Манифестанты обвиняют власти в том, что обещания хорошей жизни так и не выполнены, а средства зарубежных партнеров исчезли в неизвестном направлении.

Между тем, экономическая ситуация ухудшается. За пять месяцев дефицит бюджета вырос на 11% и достиг почти 7 миллиардов леев, а государственный долг за год увеличился в четыре раза. Оппозиция также требует приостановить повышение НДС на товары первой необходимости. Постоянные подорожания и налоговое давление, по мнению протестующих, бьют по каждой семье.

# Новости Молдовы

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