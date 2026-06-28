В немецком Лейпциге аномальная жара парализовала движение трамваев

Из-за аномальной жары в немецком Лейпциге парализовано трамвайное движение. Все маршруты остановлены. Причиной послужила деформация рельсов и стрелочных переводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шовная мастика для асфальта и бетона затекла в механизмы и застыла комками. Накануне метеослужба зафиксировала в Германии рекордные 41,5 градуса. Зной разрушает европейскую инфраструктуру.

Так, в городах плавятся светофоры – пластик не выдерживает экстремальных температур. Асфальт и козырьки нагрелись до состояния раскаленной плиты. Местные блогеры выставили свои сковородки за окно в надежде пожарить яичницу.

Немецкие медики обвинили правительство в бездействии на фоне рекордной жары

А вот некоторым не до климатических экспериментов. Кондиционеры в исторических кварталах европейских столиц остаются роскошью, доступной избранным. Те, у кого есть деньги, снимают отели. Остальные – попадают в больницы, где катастрофически не хватает мест для пациентов. Во Франции смертность от остановки сердца в летний период выросла в 2,5 раза. Сообщается, что общее число погибших в Европе от жары уже превысило 1,5 тысячи человек.