Под обстрел в Нагорном Карабахе попала певица Юлия Чичерина
Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, а также скорейшего возобновления переговоров между странами. Такое заявление сделал глава МИД Франции по итогам контактов с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возобновить мирный диалог между странами под эгидой ОБСЕ призвали также ООН и Европейский союз. В Ереване уже сообщили о готовности начать диалог.
МИД Армении заявил о готовности начать переговоры с Азербайджаном
Премьер Никол Пашинян заявил, что ждет активного участия международного сообщества в деэскалации конфликта. Тем временем появилась информация, что воинские соединения Армении приведены в состояние боеготовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Жесткие столкновения на линии соприкосновения не прекращаются уже шестые сутки. В ход идут танки, артиллерия и другая техника.
Массивному обстрелу подвергся город Степанакерт. Сообщается о серьезных человеческих потерях, большом количестве раненых. В результате ударов разрушено множество зданий и объектов инфраструктуры. На пути к городу под обстрел попала певица Юлия Чичерина и ее супруг. Они направлялись в город, чтобы поддержать местное население. Артистка с мужем нашли укрытие. Экстренную гуманитарную помощь пострадавшим в результате конфликта мирным жителям выделит Европейский союз.