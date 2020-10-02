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Под обстрел в Нагорном Карабахе попала певица Юлия Чичерина

02 октября 2020 14:53
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Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, а также скорейшего возобновления переговоров между странами. Такое заявление сделал глава МИД Франции по итогам контактов с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под обстрел в Нагорном Карабахе попала певица Юлия Чичерина-1

Возобновить мирный диалог между странами под эгидой ОБСЕ призвали также ООН и Европейский союз. В Ереване уже сообщили о готовности начать диалог.

МИД Армении заявил о готовности начать переговоры с Азербайджаном

Под обстрел в Нагорном Карабахе попала певица Юлия Чичерина-4

Премьер Никол Пашинян заявил, что ждет активного участия международного сообщества в деэскалации конфликта. Тем временем появилась информация, что воинские соединения Армении приведены в состояние боеготовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Жесткие столкновения на линии соприкосновения не прекращаются уже шестые сутки. В ход идут танки, артиллерия и другая техника.

Под обстрел в Нагорном Карабахе попала певица Юлия Чичерина-7

Массивному обстрелу подвергся город Степанакерт. Сообщается о серьезных человеческих потерях, большом количестве раненых. В результате ударов разрушено множество зданий и объектов инфраструктуры. На пути к городу под обстрел попала певица Юлия Чичерина и ее супруг. Они направлялись в город, чтобы поддержать местное население. Артистка с мужем нашли укрытие. Экстренную гуманитарную помощь пострадавшим в результате конфликта мирным жителям выделит Европейский союз.  

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Юлия Чичерина # Никол Пашинян # Фотофакт

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