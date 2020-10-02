Под обстрел в Нагорном Карабахе попала певица Юлия Чичерина

Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, а также скорейшего возобновления переговоров между странами. Такое заявление сделал глава МИД Франции по итогам контактов с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возобновить мирный диалог между странами под эгидой ОБСЕ призвали также ООН и Европейский союз. В Ереване уже сообщили о готовности начать диалог. МИД Армении заявил о готовности начать переговоры с Азербайджаном

Премьер Никол Пашинян заявил, что ждет активного участия международного сообщества в деэскалации конфликта. Тем временем появилась информация, что воинские соединения Армении приведены в состояние боеготовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Жесткие столкновения на линии соприкосновения не прекращаются уже шестые сутки. В ход идут танки, артиллерия и другая техника.