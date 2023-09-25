Прямой эфир

Вода в Сиамском заливе стала зелёного цвета. Рассказываем, что произошло

25 сентября 2023 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. Сиамский залив в Таиланде окрасился в зеленый цвет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но чудом назвать это можно вряд ли. Ученые явление объясняют легко. Его причина – фитопланктоны.

Вода в Сиамском заливе стала зелёного цвета. Рассказываем, что произошло-1

Кстати, они не только изменили цвет воды, но и негативно повлияли на жизнь морских обитателей. Хотя многие из них питаются этим микроорганизмом, в больших количествах он является токсичным. Например, уже пострадало около 80 % участков для выращивания мидий.

Вода в Сиамском заливе стала зелёного цвета. Рассказываем, что произошло-4

Тануспонг Покаванич, ученый:
Планктоны в воде съедают все питательные вещества, в противном случае они погибают из-за недостатка света. Их остатки затем опускаются на морское дно и разлагаются бактериями. Это истощает содержание кислорода в воде и приводит к гибели огромного количества рыб.

Вода в Сиамском заливе стала зелёного цвета. Рассказываем, что произошло-7

Изменение цвета воды беспокоит ученых. Для более глубокого изучения проблемы в январе 2024 года планируется запустить космический аппарат. Он будет наблюдать за планктоном, аэрозолями, облаками и экосистемой океана.

# Природные явления # Марина Кишкурно # Новости Таиланда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 70 украденных артефактов перуанского наследия вернули на родину
25 сентября 2023 14:24

Более 70 украденных артефактов перуанского наследия вернули на родину

«Пришёл, увидел и встретил свою гибель». Выставка о жизни Юлия Цезаря открылась в Амстердаме
25 сентября 2023 14:24

«Пришёл, увидел и встретил свою гибель». Выставка о жизни Юлия Цезаря открылась в Амстердаме

Польский посол потребовал извинений за приветствие нациста в Канаде
25 сентября 2023 14:00

Польский посол потребовал извинений за приветствие нациста в Канаде