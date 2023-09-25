Вода в Сиамском заливе стала зелёного цвета. Рассказываем, что произошло

Новости Таиланда. Сиамский залив в Таиланде окрасился в зеленый цвет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но чудом назвать это можно вряд ли. Ученые явление объясняют легко. Его причина – фитопланктоны.

Кстати, они не только изменили цвет воды, но и негативно повлияли на жизнь морских обитателей. Хотя многие из них питаются этим микроорганизмом, в больших количествах он является токсичным. Например, уже пострадало около 80 % участков для выращивания мидий.

Тануспонг Покаванич, ученый:

Планктоны в воде съедают все питательные вещества, в противном случае они погибают из-за недостатка света. Их остатки затем опускаются на морское дно и разлагаются бактериями. Это истощает содержание кислорода в воде и приводит к гибели огромного количества рыб.