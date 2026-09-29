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Новости по тегу #Новости Таиланда

В Таиланде продолжается борьба с последствиями разрушительного наводнения
29 сентября 2026 06:01

В Таиланде продолжается борьба с последствиями разрушительного наводнения

В Бангкоке продолжают бороться с мощным наводнением
27 сентября 2026 13:40

В Бангкоке продолжают бороться с мощным наводнением

В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за масштабных наводнений
26 сентября 2026 10:36

В Бангкоке объявлен режим бедствия из-за масштабных наводнений

Супер-Эль-Ниньо ставит рисовую отрасль Таиланда на грань катастрофы
11 августа 2026 08:48

Супер-Эль-Ниньо ставит рисовую отрасль Таиланда на грань катастрофы

В Таиланде семь человек погибли при стрельбе в школе
07 августа 2026 08:06

В Таиланде семь человек погибли при стрельбе в школе

27 человек погибли при пожаре в одном из пабов Бангкока
13 июля 2026 08:30

27 человек погибли при пожаре в одном из пабов Бангкока

Таиланд расширяет систему QR-платежей для туристов
02 июля 2026 07:20

Таиланд расширяет систему QR-платежей для туристов

Туристическая отрасль Таиланда сталкивается с серьезным экономическим давлением
14 апреля 2026 07:20

Туристическая отрасль Таиланда сталкивается с серьезным экономическим давлением

В Таиланде задержали школьного стрелка – он держал в заложниках более 300 человек
12 февраля 2026 07:45

В Таиланде задержали школьного стрелка – он держал в заложниках более 300 человек

Наводнение обрушилось на южную тайскую провинцию Сонгкхла – есть погибшие
24 ноября 2025 13:34

Наводнение обрушилось на южную тайскую провинцию Сонгкхла – есть погибшие

Три человека погибли при сходе оползня в Таиланде
28 августа 2025 07:27

Три человека погибли при сходе оползня в Таиланде

Как минимум 6 человек погибли в результате массовой стрельбы в Бангкоке
28 июля 2025 10:39

Как минимум 6 человек погибли в результате массовой стрельбы в Бангкоке