Новости по тегу #Новости Таиланда

Стихия затронула более 40 провинций, погибли 8 человек. На откачку воды уйдет не менее трех недель.
Известно о гибели 10 жителей. В затопленных районах частично отключили подачу электроэнергии.
Там за несколько дней выпало до 300 миллиметров осадков.
Над Тихим океаном набирает силу рекордно мощное явление Супер‑Эль‑Ниньо, которое может продлиться до начала следующего года. Оно грозит серьезными засухами, наводнениями и срывом урожаев.
Огонь открыл один из учеников.
Сообщается о 63 пострадавших, 22 из которых находятся в критическом состоянии.
Теперь зарубежные гости могут сканировать QR-код в магазинах, кафе, ресторанах и туристических объектах, используя привычные мобильные банковские приложения и электронные кошельки своих стран.
Поток гостей заметно снизился: туристические зоны пустеют, а бизнес фиксирует резкое падение выручки.
18-летний парень вошел на территорию учебного заведения с огнестрельным оружием и начал угрожать ученикам и персоналу.
По данным региональных СМИ, последствия затронули около полумиллиона жителей Таиланда.
Сотни тонн камней и грязи буквально снесли одну из деревень.
Вооруженный пистолетом мужчина убил четырех охранников и женщину.
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