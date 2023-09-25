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Более 70 украденных артефактов перуанского наследия вернули на родину

25 сентября 2023 14:24
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Новости Перу. Перу вернули 76 украденных артефактов. Долгое время они хранились в музеях США, Швейцарии и Бельгии. Но теперь культурные реликвии снова на исторической родине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 украденных артефактов перуанского наследия вернули на родину-1

В числе вернувшихся – изделия из керамики, дерева, предметы текстиля. Большинство экспонатов относятся к доиспанскому периоду колонизации. Однако есть также образцы ювелирного искусства эпохи империи инков. Отметим, в 2019 году Министерство культуры Перу инициировало проект репатриации.

Более 70 украденных артефактов перуанского наследия вернули на родину-4

Всего домой планируют вернуть почти 4 000 артефактов перуанского наследия. Временным хранителем реликвий станет университет в городе Куско. Однажды здесь появится и специальный музей, и исследовательский центр.

# История # Марина Кишкурно # Фотофакт

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