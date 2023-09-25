Более 70 украденных артефактов перуанского наследия вернули на родину

Новости Перу. Перу вернули 76 украденных артефактов. Долгое время они хранились в музеях США, Швейцарии и Бельгии. Но теперь культурные реликвии снова на исторической родине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе вернувшихся – изделия из керамики, дерева, предметы текстиля. Большинство экспонатов относятся к доиспанскому периоду колонизации. Однако есть также образцы ювелирного искусства эпохи империи инков. Отметим, в 2019 году Министерство культуры Перу инициировало проект репатриации.