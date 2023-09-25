Польский посол потребовал извинений за приветствие нациста в Канаде

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал извинений за чествование в парламенте Канады памяти украинского националиста, который служил в СС. Об этом сообщает РИА Новости.

Дзельский высказал свое негодование по поводу того, что 22 сентябре в Палате общин аплодировали члену дивизии СС «Галичина», виновному в гибели тысяч поляков и евреев.

Он отметил, что Польша как союзник Украины не может согласиться с тем, что таких преступников оправдывают. Это высказывание было сделано после того, как 98-летнего Ярослава Гуньку, которого представили как борца за независимость Украины, пригласили на заседание канадского парламента.