«Пришёл, увидел и встретил свою гибель». Выставка о жизни Юлия Цезаря открылась в Амстердаме

Новости Нидерландов. Выставка о жизни Цезаря открылась в Амстердаме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном люди знают его как талантливого политика. А некоторые аспекты жизни полководца до сих пор оставались в тени.

В рамках этой выставки в столице Нидерландов организаторы постарались рассказать более полную историю знаменитого человека. Название экспозиции символично, оно почти повторяет известную фразу Цезаря: «Пришел, увидел и встретил свою гибель».

Наташа Виман, куратор выставки:

Память о Цезаре можно увидеть в самых разных проявлениях. Например, во дворце Цезаря в Лас-Вегасе, в названии салата «Цезарь» или в комиксах. Но вы нигде не увидите его целостный образ.