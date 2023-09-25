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«Пришёл, увидел и встретил свою гибель». Выставка о жизни Юлия Цезаря открылась в Амстердаме

25 сентября 2023 14:24
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Новости Нидерландов. Выставка о жизни Цезаря открылась в Амстердаме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном люди знают его как талантливого политика. А некоторые аспекты жизни полководца до сих пор оставались в тени.

«Пришёл, увидел и встретил свою гибель». Выставка о жизни Юлия Цезаря открылась в Амстердаме-1

В рамках этой выставки в столице Нидерландов организаторы постарались рассказать более полную историю знаменитого человека. Название экспозиции символично, оно почти повторяет известную фразу Цезаря: «Пришел, увидел и встретил свою гибель».

«Пришёл, увидел и встретил свою гибель». Выставка о жизни Юлия Цезаря открылась в Амстердаме-4

Наташа Виман, куратор выставки:
Память о Цезаре можно увидеть в самых разных проявлениях. Например, во дворце Цезаря в Лас-Вегасе, в названии салата «Цезарь» или в комиксах. Но вы нигде не увидите его целостный образ.

«Пришёл, увидел и встретил свою гибель». Выставка о жизни Юлия Цезаря открылась в Амстердаме-7

О политическом подъеме и военных победах, о хобби и увлечении литературой: 150 экспонатов, или девять тематических блоков, расскажут о выдающейся личности Цезаря. Они отражают главные события в жизни полководца, и не только политической. Например, сочинения Цезаря считаются классикой древнеримской литературы.

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Нидерландов # Фотофакт

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