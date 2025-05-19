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Во второй тур президентских выборов в Польше прошли Навроцкий и Тшасковский

19 мая 2025 09:33
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Во второй тур президентских выборов в Польше прошли Навроцкий и Тшасковский-0

Стали известны кандидаты на пост президента Польши, прошедшие во второй тур выборов. Ими стали кандидат от правящей партии «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, пишет ТАСС.

Второй тур президентской гонки в Варшаве запланирован на 1 июня текущего года. Об этом сообщил председатель Государственной избирательной комиссии Польши Марчиняк. 

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