Во второй тур президентских выборов в Польше прошли Навроцкий и Тшасковский

Стали известны кандидаты на пост президента Польши, прошедшие во второй тур выборов. Ими стали кандидат от правящей партии «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, пишет ТАСС.

Второй тур президентской гонки в Варшаве запланирован на 1 июня текущего года. Об этом сообщил председатель Государственной избирательной комиссии Польши Марчиняк.

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