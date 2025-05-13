Сможет ли Трамп привести к власти в Польше своего кандидата? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Если в нашей стране за все отвечает Президент, который избирается прямым голосованием, то в других государствах центр, который принимает решения, часто специально скрыт. Случай Польши как раз об этом. В воскресенье там пройдет первый тур выборов Президента. Но его фигура не определяет вопросы войны и мира, как у нас, она просто отражает результат борьбы разных центров: кто в данный момент сильнее – Брюссель либо Вашингтон. Поэтому выборы в Польше для Беларуси важны не тем, кого выберут, а тем, насколько в пределах общей для Европы рамки «вооружаемся и готовимся к войне» Трамп может или не может привести к власти своего кандидата.
Вот об этом и расскажем в «Занимательной политологии».
В политике есть правило: если вы что-то знаете, это не значит, что вы можете на что-то повлиять. И политики, которых выбирают соседи, конечно, не могут не замечать, что во всем регионе, от Скандинавии до Прибалтики и Польши, развернуто масштабное военное строительство. Но при этом кандидаты на польских выборах не то что не могут его остановить, а, наоборот, пытаются возглавить. Потому что в вопросах ВПК интересы как Брюсселя, так и Вашингтона совпадают. Закупки уже идут, и всем надо успеть продать как можно больше оружия, пользуясь ситуацией в Украине, пока у страха глаза велики, а цены высоки.
Это такая афера века, куда вовлечены как новые члены НАТО в регионе, типа Швеции и Финляндии, так и голые и босые, типа Литвы, и, конечно же, Польша – как главная военная сила. Одни оружие производят, вторые покупают и увеличивают армию, третьи громко лают, но все вместе за покупку оружия они получают лояльность Брюсселя и США.
В этом главная причина устойчивости враждебного нам курса, а не выбор конкретной фамилии в бюллетене. Накануне первого тура рейтинги двух главных кандидатов – примерно 30 % на 25 %. Сами поляки не знают, кого выбрать, зато они знают, чего бояться. По опросам, более 60 % опасаются нападения на Польшу в ближайшее время и видят угрозу для существования государства.
Кстати, более 20 % говорят, что в этом случае уедут из страны. Это не патриотизм, а именно страх. И польские политики занимаются нагнетанием страха. Что, кстати, имеет обратную сторону – Трампа теперь не любят за его позицию по Украине, потому что она ломает полякам картину мира. Сегодня даже тень новых переговоров в Стамбуле не выгодна Польше и Брюсселю, потому что пока Украина ежедневно расходует боеприпасы, цены на рынке оружия держаться в 4-5 раз выше за счет их дефицита. И вся первая пятерка кандидатов говорит о поддержке Киева и войне с нами как о факте, даже несмотря на Трампа.
Ими утверждается, что надо готовиться к обороне от российской и белорусской агрессии, хотя мы никому не угрожаем. И под этим предлогом в регионе снимаются ограничения на закупку определенных типов боеприпасов. Чтобы размещать их на белорусской границе. С марта этого года Польша, Прибалтика, а теперь еще и Финляндия выходят из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин.
Тем самым возникает сразу несколько новых национальных рынков этих боеприпасов, на чем будут зарабатывать компании ВПК. А крупнейшие производители и склады противопехотных мин остались в США, потому что Европа ранее от таких мин отказалась. И вот политики в Европе снова разрешают такое оружие, а американцы его будут поставлять. Это схема.
Но поскольку противопехотные мины – все-таки оборонительное оружие, нужен противник, от которого завтра надо ими обороняться ценой того, что территория на много лет будет выведена из оборота. И тут уже вступают в действие политики, которые облекают принятые внешними центрами решения в лозунги. Когда в марте, за два месяца до выборов, Польша начинает выход из Оттавской конвенции, в это же время начинается истерика якобы из-за нападения Беларуси на Сувалки и поездки Туска на границу.
Сувалкский коридор – это примерно 70 километров польско-литовской границы, который отделяет Калининград от Беларуси. Там находятся лесные массивы, Налибокская пуща, а значит, пишут поляки, в ней можно накапливать диверсантов, а уже те под видом беженцев якобы будут проникать в Польшу. Для решения этой проблемы, которую поляки сами придумали, предлагается закупать противопехотные мины.
Но Сувалки для поляков – еще и параллель со Второй мировой, когда Гитлер требовал от Польши коридор на Данциг, а русские теперь требуют коридор на Калининград через Сувалки – для нас это странные сравнения, а у польского избирателя они не вызывают сомнений.
Но дело в том, что Беларусь, которую обвиняют в агрессии, в отличие от Польши, Оттавскую конвенцию соблюдает, мы уничтожили более 3,5 миллиона советских мин. Слова «лягушка» и «лепесток» у нас можно услышать только в детских сказках, а не в военных штабах. Но все равно агрессор – мы, а европейские структуры, которые проводили разоружение, как оказалось, были не за мир в регионе, а выступали лоббистами других типов оружия, более дорогих, вместо дешевых советских. И сегодня они даже пальцем не грозят Литве и Польше за выход из конвенции.
Получается, никого в мире, кроме нас, не интересуют последствия в виде эскалации, нарушения гуманитарного права, гибели диких животных на белорусской границе и, главное, гражданских лиц, которые могут на минах подорваться. Эта тема на польских выборах вообще не звучит как что-то нежелательное.
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