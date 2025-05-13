Сможет ли Трамп привести к власти в Польше своего кандидата? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если в нашей стране за все отвечает Президент, который избирается прямым голосованием, то в других государствах центр, который принимает решения, часто специально скрыт. Случай Польши как раз об этом. В воскресенье там пройдет первый тур выборов Президента. Но его фигура не определяет вопросы войны и мира, как у нас, она просто отражает результат борьбы разных центров: кто в данный момент сильнее – Брюссель либо Вашингтон. Поэтому выборы в Польше для Беларуси важны не тем, кого выберут, а тем, насколько в пределах общей для Европы рамки «вооружаемся и готовимся к войне» Трамп может или не может привести к власти своего кандидата. Вот об этом и расскажем в «Занимательной политологии». В политике есть правило: если вы что-то знаете, это не значит, что вы можете на что-то повлиять. И политики, которых выбирают соседи, конечно, не могут не замечать, что во всем регионе, от Скандинавии до Прибалтики и Польши, развернуто масштабное военное строительство. Но при этом кандидаты на польских выборах не то что не могут его остановить, а, наоборот, пытаются возглавить. Потому что в вопросах ВПК интересы как Брюсселя, так и Вашингтона совпадают. Закупки уже идут, и всем надо успеть продать как можно больше оружия, пользуясь ситуацией в Украине, пока у страха глаза велики, а цены высоки. Это такая афера века, куда вовлечены как новые члены НАТО в регионе, типа Швеции и Финляндии, так и голые и босые, типа Литвы, и, конечно же, Польша – как главная военная сила. Одни оружие производят, вторые покупают и увеличивают армию, третьи громко лают, но все вместе за покупку оружия они получают лояльность Брюсселя и США.

В этом главная причина устойчивости враждебного нам курса, а не выбор конкретной фамилии в бюллетене. Накануне первого тура рейтинги двух главных кандидатов – примерно 30 % на 25 %. Сами поляки не знают, кого выбрать, зато они знают, чего бояться. По опросам, более 60 % опасаются нападения на Польшу в ближайшее время и видят угрозу для существования государства. Кстати, более 20 % говорят, что в этом случае уедут из страны. Это не патриотизм, а именно страх. И польские политики занимаются нагнетанием страха. Что, кстати, имеет обратную сторону – Трампа теперь не любят за его позицию по Украине, потому что она ломает полякам картину мира. Сегодня даже тень новых переговоров в Стамбуле не выгодна Польше и Брюсселю, потому что пока Украина ежедневно расходует боеприпасы, цены на рынке оружия держаться в 4-5 раз выше за счет их дефицита. И вся первая пятерка кандидатов говорит о поддержке Киева и войне с нами как о факте, даже несмотря на Трампа. Ими утверждается, что надо готовиться к обороне от российской и белорусской агрессии, хотя мы никому не угрожаем. И под этим предлогом в регионе снимаются ограничения на закупку определенных типов боеприпасов. Чтобы размещать их на белорусской границе. С марта этого года Польша, Прибалтика, а теперь еще и Финляндия выходят из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Тем самым возникает сразу несколько новых национальных рынков этих боеприпасов, на чем будут зарабатывать компании ВПК. А крупнейшие производители и склады противопехотных мин остались в США, потому что Европа ранее от таких мин отказалась. И вот политики в Европе снова разрешают такое оружие, а американцы его будут поставлять. Это схема.