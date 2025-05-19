По всему миру массово похищают владельцев криптовалют

Десятки нападений и похищений владельцев криптовалютных кошельков зафиксированы про всему миру. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание обращает внимание, что среди похищенных значатся инвесторы, руководство криптокомпаний, а также члены их семей. Так, например, во Франции преступники попытались похитить дочку главы криптобиржи Paymium. Женщине и ее ребенку угрожали оружием. Попытка похищения увенчалась успехом в отношении соучредителя Ledger и его партнера. Чтобы вернуть мужчин живыми, преступники потребовали выкуп в размере 10 млн долларов.

Газета приводит информацию, что такие преступления все более организованы, а среди пострадавших есть и блогеры.